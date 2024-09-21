إصابة أربعة أشخاص جراء غارات إسرائيلية معادية على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

أصيب أربعة أشخاص اليوم جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على قرى وبلدات الجنوب اللبناني.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان: “إن غارة للعدو الإسرائيلي على مرتفعات القطراني أدت إلى إصابة شخص بجروح بليغة، كما أدت الغارات الإسرائيلية على مرتفعات البقاع الغربي إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة”.

إلى ذلك نفذ الطيران الحربي المعادي 111 غارة من بعد ظهر اليوم في النبطية وإقليم التفاح والبقاع الغربي ومناطق أخرى في لبنان.

وكانت المقاومة استهدفت الليلة الماضية دبابة ميركافا للعدو الإسرائيلي عند مرتفع أبو دجاج شمال فلسطين المحتلة، كما نفذت 16 عملية استهداف لثكنات العدو الإسرائيلي ومواقعه، بينها استهداف مزدوج لمقر الاستخبارات الرئيسية للعدو الإسرائيلي في المنطقة الشمالية.

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