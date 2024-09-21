كنعاني: أمريكا تتحمل المسؤولية القانونية والدولية لدعمها الكيان الصهيوني بجرائمه في فلسطين ولبنان وسورية

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية القانونية والدولية المترتبة على شراكتها مع الكيان الصهيوني في جرائمه المرتكبة ضد فلسطين المحتلة ولبنان وسورية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن كنعاني قوله عبر حسابه على منصة إكس، تعقيباً على استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط للكيان الصهيوني بعد جرائمه الأخيرة في لبنان وفلسطين: “بالرغم من كل الجرائم الوحشية غير المسبوقة للكيان، وبالأخص الأخيرة المرتكبة في لبنان وفلسطين، تستمر الحكومة الأمريكية بدعمه غير المشروط سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً وأمنياً والدفاع عن جرائمه في مجلس الأمن، بذريعة الدفاع عن النفس”.

وكانت الحكومة الأمريكية جددت دعمها علناً للإرهاب السافر والقتل الجماعي الذي يقوم به الكيان الصهيوني، وذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت ليلة أمس بشأن العدوان السيبراني الإسرائيلي الذي استهدف آلاف المدنيين في كل أرجاء البلاد، وفي توقيت واحد، من خلال تفجير آلاف أجهزة البيجر والأجهزة اللاسلكية، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف.

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