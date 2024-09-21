تكريم المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

كرمت محافظة ريف دمشق اليوم الطلاب الحاصلين على العلامة التامة في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة الفرع العلمي، والحائزة المرتبة الأولى في الفرع الأدبي.

محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل أشار في كلمة خلال حفل التكريم الذي أقيم في مبنى المحافظة إلى الاعتزاز والفخر بالطلاب المتفوقين الذين خطوا بجهودهم أولى خطوات النجاح في مسيرتهم العلمية، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على هذا التميز بالمثابرة والاستمرار بالتفوق خلال المراحل الدراسية القادمة.

ونوه خليل بجهود الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس محافظة ريف دمشق وبجهود الأهالي للوصول إلى هذا التفوق، مبيناً أن المحافظة حريصة على توفير كل الظروف التي تسهم بالارتقاء في العملية التربوية والتعليمية وأن هذا الجيل يعول عليه الكثير في الأيام القادمة، لأن الوطن بحاجة إلى جميع أبنائه وإبداعاتهم ومعارفهم ليكونوا جزءاً من مسيرة البناء وإعادة الإعمار.

من جانبهم عبر عدد من الطلاب المتفوقين عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم وما لقوه من رعاية ودعم وتشجيع من قبل المحافظة، مؤكدين أنهم مستمرون بالجد والاجتهاد لتحقيق التفوق بشكل دائم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، ورد بعض الجميل لوطنهم الأغلى.

شارك في التكريم عضو المكتب التنفيذي غالب الزغبي، وأمين عام المحافظة رائد الدياب، ومدير تربية ريف دمشق الدكتور عبد الحليم يوسف.

سفيرة اسماعيل

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