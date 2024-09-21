بطاقة إنتاجية 12 طناً.. وضع مخبز الرازي بحلب بالخدمة بعد إعادة تأهيله

حلب-سانا

وضع فرع المؤسسة العامة للمخابز بحلب مخبز الرازي بمدينة حلب بالخدمة بعد إعادة تاهيله وتركيب خط جديد بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 12 طناً من الخبز.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس محمود الأحمد في تصريح لمراسل سانا أن أعمال تأهيل المخبز تأتي ضمن خطة المؤسسة بصيانة وترميم وإعادة تأهيل المخابز التي تضررت جراء الزلزال، حيث شملت أعمال الترميم البنى التحتية واستبدال الخط القديم بخط إنتاج جديد بالكامل لتأمين مادة الخبز بنوعية جيدة وتخفيف الازدحام عن بقية المخابز.

وأضاف الأحمد: إن مؤسسة المخابز مستمرة بأعمال التأهيل والترميم للمخابز المتضررة جراء الإرهاب والزلزال بالريف والمدينة، حيث وصل عدد المخابز العاملة إلى 33 مخبزاً وعدد خطوطها الإنتاجية 147 خطاً، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 440 طناً يومياً، والمؤسسة تعمل حالياً على تجهيز مخبزي فجدان وأبو جرين بريف حلب الشرقي من حيث التأهيل والترميم وإعادة تركيب خطوط جديدة، إضافة للعمل قريبا على تركيب خط جديد للإنتاج بمخبز الراموسة.

وقال مشرف مخبز الرازي عادل الكردي: إن أعمال ترميم وتأهيل المخبز وتركيب الخط الجديد استغرقت مدة ثلاثة أشهر، وشملت أعمال البنى التحتية من صيانة واستبدال شبكات المياه والكهرباء وتركيب السيراميك، وذلك وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.

قصي رزوق

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