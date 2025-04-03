غداً بدء استلام العنب العصيري من المزارعين بالسويداء

السويداء-سانا

أعلنت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء عن بدء استلام العنب العصيري الأبيض من المزارعين اعتباراً من صباح الغد.

وذكر مدير عام الشركة المهندس لؤي حمزة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الاستلام يجري يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء وبسعر قدره 3700 ليرة للكيلوغرام وخطة الاستلام تبلغ 8 آلاف طن كما تم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعداً لاستلام العنب الأسود وبالسعر ذاته.

وكانت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء استلمت من العنب العصيري الموسم الماضي نحو 2235 طناً.

وتمثل الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء أحد منافذ التسويق لدى المزارعين لتصريف إنتاجهم علماً أن العنب أحد أهم المحاصيل الرئيسية بالمحافظة وتبلغ تقديرات إنتاجه وفق مديرية الزراعة للموسم الحالي أكثر من 54 ألف طن.

عمر الطويل

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