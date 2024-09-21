SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل المقاومة اللبنانية تستهدف قوات العدو الإسرائيلي في القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

2024-09-21

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 20 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل وجنين وقلقيلية والقدس، واعتدت على الفلسطينيين، واعتقلت 20 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10800 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved