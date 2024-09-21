الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 20 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل وجنين وقلقيلية والقدس، واعتدت على الفلسطينيين، واعتقلت 20 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10800 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

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