الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في عدة مناطق ويكبدها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات العسكرية

موسكو-سانا

أعلنت الدفاع الروسية اليوم أن قواتها شنت ضربة مكثفة على مرافق طاقة ومواقع عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية كما استهدفت سفينة على متنها أسلحة وذخيرة قدمها الغرب لسلطات كييف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان حول العملية العسكرية الخاصة: شنت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات مسيرة على منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وورش إنتاج المركبات الجوية المسيرة وأماكن نشر الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم تحقيق أهداف الضربة وإصابة جميع الأهداف المحددة.

وأضاف البيان: إن “وحدات قوات مجموعة المركز الروسية واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو وصدت 9 هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 520 عسكرياً، إضافة إلى تدمير شاحنتين صغيرتين وعدد من المدافع الميدانية ومستودع ذخيرة ميدانياً”.

وتابع: “قامت وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية بتحسين وضعها على طول خط المواجهة وكبدت العدو خسائر تصل إلى 160 عسكرياً إضافة إلى تدمير مركبة قتالية مدرعة وسيارتين”.

وبحسب البيان فإن “وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وخسرت قوات نظام كييف ما يصل إلى 840 عسكرياً، ودبابتين وعربتين قتاليتين مدرعتين و22 سيارة وعدداً من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية من طرار انكلاف إن”.

واستهدفت القوات الروسية سفينة محملة بالصواريخ والذخائر التي زودت بها الدول الغربية قوات نظام كييف بينما دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودعين أوكرانيين لأسلحة الصواريخ والمدفعية.

وأضاف البيان: إن وحدات من قوات مجموعة “الشمال” صدت 3 هجمات شنتها مجموعات أوكرانية، وخسر العدو ما يصل إلى 135 عسكرياً ومركبتين وعدداً من المدافع.

كما قامت وحدات من قوات مجموعة “الغرب” بحسب البيان بتحسين الوضع التكتيكي على الجبهة، وفقدت قوات نظام كييف ما يصل إلى 435 عسكرياً و4 دبابات وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع و5 سيارات وعدداً من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للمدافع أمريكية الصنع و7 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وأضافت الدفاع الروسية: “إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ستة صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز نبتون و3 قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع و10 صواريخ هيمارس و177 طائرة مسيرة”.

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