المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام، وحققت فيه إصابة مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا صباح اليوم موقع جل العلام بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة استهدفت الليلة الماضية دبابة ميركافا للعدو الإسرائيلي عند مرتفع أبو دجاج شمال فلسطين المحتلة، كما نفذت 16 عملية استهداف لثكنات العدو الإسرائيلي ومواقعه بينها استهداف مزدوج لمقر الاستخبارات الرئيسية للعدو الإسرائيلي في المنطقة الشمالية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency