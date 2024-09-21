بوحبيب أمام مجلس الأمن: “إسرائيل” كيان مارق ولا يمكن السماح له الاستمرار في الإفلات من العقاب

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب أن العدوان الإسرائيلي السيبراني على لبنان استهداف لشعب بأكمله، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لكيان مارق يستخف بقرارات الشرعية الدولية الاستمرار في الإفلات من العقاب.

وأوضح بوحبيب خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم حول العدوان الإسرائيلي أن استهداف كيان الاحتلال لآلاف أجهزة الاتصالات في لبنان يعد أسلوباً غير مسبوق في وحشيته وإرهابه ويصنف كجريمة حرب، مبيناً أن هذا العدوان أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء وأنه بعد هذا العدوان الهمجي لم يعد أحد في العالم بأمان.

وأكد بو حبيب أنه إذا مر هذا العمل الإرهابي من دون إجراء جدي من مجلس الأمن فإن مصداقيته في خطر محدق، حيث خرق كيان الاحتلال بعدوانه المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهدف المدنيين بشكل عشوائي.

وشدد بوحبيب على أن “إسرائيل” كيان مارق يستخف بقرارات الشرعية الدولية ولا يمكن السماح له بالاستمرار في الإفلات من العقاب، محذراً من أن مواصلة كيان الاحتلال اعتداءاته على لبنان ودول المنطقة قد يؤدي إلى حرب شاملة غير مسبوقة، وبالتالي فإن الخيار أمام مجلس الأمن إما الحرب أو الالتزام بقراره رقم 1701 والقرارات ذات الصلة.

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