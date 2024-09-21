حزب الله يعلن استشهاد القائد إبراهيم عقيل

بيروت-سانا

أعلن حزب الله مساء اليوم استشهاد القائد المقاوم إبراهيم عقيل الحاج عبد القادر جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الحزب في بيان: “بكل اعتزاز وفخر تُقدّم المقاومة اليوم أحد قادتها الكبار الحاج إبراهيم عقيل شهيدًا على طريق القدس وتعاهد روحه ‏الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر”، مشيراً إلى أن القدس كانت دائمًا في قلب الشهيد وعقله وفكره.

وأشار البيان إلى أن القائد الكبير “الحاج عبد القادر” التحق بموكب القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر حافل بالتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات.

واستهدف عدوان إسرائيلي اليوم حياً سكنياً في ضاحية بيروت الجنوبية اليوم ما أدى إلى استشهاد 14 شخصاً وإصابة 66 آخرين بجروح فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.

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