الأمم المتحدة: تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان انتهاك للقانون الدولي

نيويورك-سانا

أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، مؤكداً أنها انتهاك للقانون الدولي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تورك قوله خلال جلسة لمجلس الأمن طلبت عقدها الجزائر بعد العدوان السيبراني الإسرائيلي على لبنان: إن “القانون الدولي يحظر تفخيخ أجهزة مدنية الطابع”.

وأضاف تورك: إن “ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب”.

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض أعلن أمس أن حصيلة ضحايا التفجيرات العدوانية الإسرائيلية التي طالت أجهزة لاسلكية في لبنان وصلت إلى 37 شهيداً ونحو 3 آلاف جريح.

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