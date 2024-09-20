الخارجية الإيرانية: العدوان الصهيوني على لبنان انتهاك صارخ لقواعد وأنظمة القانون الدولي

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وبشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على مبنى سكني في بيروت وأدى إلى استشهاد 14 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.

وقال كنعاني في بيان اليوم إن “الغارة الجوية الوحشية والخبيثة التي شنها الكيان الصهيوني على بيروت بعد وقت قصير من العمل الوحشي والإرهابي الذي قام به هذا الكيان المجرم في القتل الجماعي للشعب اللبناني، من خلال استغلال وسائل الاتصال، هو انتهاك صارخ لقواعد وأنظمة القانون الدولي، وأيضاً سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه الوطني، ومن الضروري أن يدينه المجتمع الدولي بأشد العبارات”، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني يسعى إلى تأجيج التوتر وتوسيع رقعة الحرب والصراع في المنطقة، ومثل هذه السياسة الخبيثة تشكل تهديداً واضحاً وكبيراً للسلم والأمن الدوليين.

وأعلن كنعاني دعم وتضامن بلاده الحاسم مع شعب وحكومة ومقاومة لبنان، منوهاً بوقوف لبنان ودعمه المشرف للشعب الفلسطيني الأعزل والمضطهد.

وأعرب كنعاني عن أمله في أن تغتنم الدول والحكومات الداعمة للسلم والأمن الدوليين فرصة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف آلة القتل الجماعي التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المضطهد، وأيضاً الدول الأخرى في المنطقة بما في ذلك لبنان وسورية.

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