تونس تدين بشدة العدوان على ضاحية بيروت الجنوبية

تونس-سانا

أدانت وزارة الخارجية التونسية بشدة العدوان الإسرائيلي على حي سكني في ضاحية بيروت الجنوبية، والذي إلى استشهاد 14 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن “الاعتداء على بيروت هو فصل جديد من فصول الاعتداءات الإرهابية المتواصلة ضد المدنيين الأبرياء، وتعد صارخ على سيادة لبنان وشعبه وخرق سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية”.

وأكد البيان وقوف تونس وتضامنها مع لبنان الشقيق ودعم في مواجهة كل التهديدات والاعتداءات التي تطوله واستقراره محملاً المجتمع الدولي وكل الأطراف الداعمة للكيان المحتل كامل المسؤولية في العمل فوراً على وقف اعتداءاته المتكررة على دول المنطقة وشعوبها، مشداً على ضرورة التعجيل بوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة للسلم والأمن في المنطقة.

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