SCS-NET
الشريط الإخباري

تونس تدين بشدة العدوان على ضاحية بيروت الجنوبية

2024-09-20

تونس-سانا

أدانت وزارة الخارجية التونسية بشدة العدوان الإسرائيلي على حي سكني في ضاحية بيروت الجنوبية، والذي إلى استشهاد 14 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن “الاعتداء على بيروت هو فصل جديد من فصول الاعتداءات الإرهابية المتواصلة ضد المدنيين الأبرياء، وتعد صارخ على سيادة لبنان وشعبه وخرق سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية”.

وأكد البيان وقوف تونس وتضامنها مع لبنان الشقيق ودعم في مواجهة كل التهديدات والاعتداءات التي تطوله واستقراره محملاً المجتمع الدولي وكل الأطراف الداعمة للكيان المحتل كامل المسؤولية في العمل فوراً على وقف اعتداءاته المتكررة على دول المنطقة وشعوبها، مشداً على ضرورة التعجيل بوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة للسلم والأمن في المنطقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

تونس تدين العدوان الإسرائيلي على سورية وتحذر من التداعيات الخطيرة لتمادي الكيان الصهيوني بخرق المواثيق الدولية

تونس-سانا أدانت تونس العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة مصياف ومحيطها بريف محافظة حماة في الثامن …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved