المقاومة الفلسطينية: العدوان على ضاحية بيروت الجنوبية انتهاك للسيادة اللبنانية

القدس المحتلة-سانا

أدانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حياً سكنياً في ضاحية بيروت الجنوبية اليوم معتبرة إياه جريمة جديدة ضمن مسلسل الجرائم الصهيونية المتواصلة وانتهاكاً للسيادة اللبنانية.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم: “العدوان الإرهابي الغاشم، الذي شنّه طيران العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت، يندرج ضمن مسلسل الجرائم الصهيونية المتواصل ويعد انتهاكاً للسيادة اللبنانية وتصعيداً للعدوان الصهيوني”، مؤكدة أن هذا العدوان الفاشي لن يفلح في تحقيق أيٍ من أهدافه، وستمضي المقاومة في طريقها حتى التحرير والتحرّر الكامل بالقضاء على المشروع الصهيوني في المنطقة.

بدورها أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أن قصف الاحتلال لمبان سكنية في الضاحية الجنوبية يعد جريمة جديدة تُضاف إلى سجل جرائمه الإرهابية وحكومته المجرمة، مشددة على تضامنها الكامل مع شعب لبنان ومقاومته وقيادة المقاومة وحواضنها في مواجهة العدوان الإرهابي الصهيوني وجرائم الإبادة الممتدة والمتزايدة.

من جهتها أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، لافتة إلى أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة على لبنان تهدف إلى جره إلى حرب مفتوحة وفرض شروط عليه في مقدمتها وقف جبهة الإسناد التي تخوضها المقاومة اللبنانية دفاعاً عن الشعب الفلسطيني.

وأكدت حركة فتح أن كيان الاحتلال لن يحصد من عدوانه على الضاحية الجنوبية في بيروت سوى الذلة والانكسار، وسيكون وبالاً عليه وعلى مستوطنيه، وسيدفع الثمن غالياً جراء جرائمه المتواصلة في المنطقة.

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