حفل فني بمناسبة ذكرى تأسيس الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون في منارة حلب القديمة

حلب -سانا

أقامت الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون بالتعاون مع مديرية الثقافة في حلب حفلاً فنياً بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيسها، وذلك في منارة حلب القديمة.

تميز الحفل بمشاركة كورال حلب الوطني بقيادة الفنان أحمد خياطة وفرقة الجمعية الموسيقية، حيث قدموا مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية التي لاقت استحسان الحضور.

وتضمن الحفل عرض فيلم توثيقي يروي تاريخ الجمعية منذ تأسيسها في عام 1959، ويستعرض أبرز المحطات الثقافية والفنية التي مرت، إضافة إلى مجموعة من القصائد الشعرية، ومعرض للفن التشكيلي شارك فيه عدد من أبناء الجمعية.

وأشار عبد القادر بدور رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريح لمراسلة سانا إلى الدور البارز الذي تلعبه الجمعية في المشهد الثقافي الحلبي والعربي، لافتاً إلى أنها كانت ولا تزال مدرسة لتخريج الأجيال في مجالات الموسيقى والغناء والفنون المختلفة.

وذكر بدور أن الحفل يأتي في إطار البرنامج الثقافي الثاني عشر الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مديرية الثقافة في حلب، والذي يتضمن أنشطة متنوعة تعكس تنوع الفنون والآداب التي تهتم بها الجمعية.

وتحدث مدير الثقافة في حلب جابر الساجور عن أهمية مثل هذه الفعاليات في الحفاظ على التراث الثقافي والفني للمدينة، مؤكداً دعم مديرية الثقافة لمثل هذه الأنشطة التي تسهم في تعزيز الهوية الثقافية للمنطقة.

ونوه مدير التربية في حلب علي عثمان بمشاركة طلاب حلب في كورال حلب الوطني، مشيراً إلى أن هذه المشاركات تعزز من روح الانتماء والتراث لدى الأجيال الناشئة.

وجاءت مشاركة الفنانة رغدة بدور في المعرض بخمس لوحات عبرت من خلالها عن التراث الحلبي، بينما شاركت سناء نور بابي طالبة الفنون الجميلة بسبع لوحات متنوعة من بينها لوحة لقلعة حلب التي استخدمت فيها مواد طبيعية مثل الفستق الحلبي والعشب والقطن.

يُذكر أن الجمعية تهتم بتعزيز الفنون الأدبية والموسيقية في المجتمع، وتعتبر من أهم الجمعيات التي ساهمت في تخريج العديد من الفنانين والأدباء في سورية

آلاء الشهابي

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