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ستة عشر شهيداً جراء قصف العدو الإسرائيلي منزلين وسيارة في رفح وغزة

2024-09-20

القدس المحتلة-سانا

استشهد 16 فلسطينياً، وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي مدينتي رفح وغزة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 13 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طيران العدو منزلين في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون جراء قصف طيران العدو سيارة قرب مفرق العباس غرب مدينة غزة.

واستشهد في وقت سابق اليوم 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة.

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