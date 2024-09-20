12 شهيداً جراء عدوان إسرائيلي على حي سكني في ضاحية بيروت الجنوبية

بيروت-سانا

استشهد 12 أشخاص وأصيب 66 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في ضاحية بيروت الجنوبية اليوم.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طيران العدو الإسرائيلي استهدف بعدد من الصواريخ مبنيين سكنيين في شارع مكتظ بالمارة قرب مجمع القائم في الضاحية الجنوبية.

بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن العدوان أسفر عن استشهاد 12 وإصابة 66 آخرين بجروح بينهم 9 حالتهم حرجة.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى أضرار مادية كبيرة بالمبنيين والأبنية المجاورة والسيارات والبنية التحتية في المنطقة.

بدوره أعلن الدفاع المدني اللبناني أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى انهيار مبنيين سكنيين.

من جهته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة لمجلس الوزراء: إن هذا الاستهداف لمنطقة سكنية مأهولة يثبت مجدداً أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزناً لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي، بل هو ماض فيما يشبه الإبادة الجماعية وقد شهدنا أبشع صورها في العدوان الذي حصل يومي الثلاثاء والأربعاء وحصد عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

وأضاف ميقاتي: إن هذا العدوان الجديد هو برسم الضمير العالمي والمجتمع الدولي الساكت عن انتهاك الحق الإنساني والعدالة والقوانين.

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