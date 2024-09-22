المقاومة اللبنانية تستهدف بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا 10 قواعد وثكنات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا 10 قواعد وثكنات عسكرية للعدو الإسرائيلي، وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات عدة اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ورداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة استهدف رجال المقاومة بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا مقر الاستخبارات الرئيسية للعدو الإسرائيلي في المنطقة الشمالية المسؤولة ‏عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار، ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم، ومقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ‏ميرون، والقاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا، ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، ومقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة ‏العليقة”.

كما استهدف رجال المقاومة بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر، ومقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف، ومقر قيادة الجمع الحربي في ثكنة يردن، ومقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح.

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