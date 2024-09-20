10 شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي ناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة تل النويري غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد فلسطيني، جراء قصف الاحتلال منزلاً في بيت حانون شمال القطاع، فيما استشهد شاب وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في شارع الشعف شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 41272 شهيداً و95551 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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