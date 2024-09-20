يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– 10 شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد قوة للعدو الإسرائيلي تحصنت داخل أحد المنازل شرق حي التنور بمدينة رفح وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

– لجنة أممية: (إسرائيل) ارتكبت انتهاكات فظيعة بحق أطفال قطاع غزة