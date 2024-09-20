لجنة أممية: “إسرائيل” ارتكبت انتهاكات فظيعة بحق أطفال قطاع غزة

جنيف-سانا

أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة التزام الحكومات باتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في قطاع غزة انتهاكات خطيرة تعتبر الأسوأ في التاريخ الحديث بالنسبة للمعاهدة العالمية لحماية حقوق الأطفال.

وذكرت السلطات الصحية الفلسطينية أن أكثر من 41 ألف شخص استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بينهم آلاف الأطفال.

ونقلت وكالة رويترز عن براجي غودبراندسون نائب رئيس اللجنة قوله للصحفيين.. إن “الموت الفظيع للأطفال في القطاع لا سابق له على مر التاريخ .. إنه نقطة مظلمة في تاريخنا المعاصر”، مضيفاً: “أعتقد أننا لم نشهد من قبل انتهاكاً بهذا الحجم كما نرى في غزة الآن… هذه انتهاكات خطيرة للغاية لا نراها كثيراً”.

وطالبت اللجنة بتقديم المساعدة العاجلة لآلاف الأطفال الذين أصيبوا بجروح أو بعاهات نتيجة العدوان، والسماح بمزيد من عمليات الإجلاء الطبي من غزة.

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