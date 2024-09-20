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المقاومة اللبنانية تستهدف تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع “المطلة”

2024-09-20

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم جنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية محققة فيه إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏استهدف مقاتلونا صباح اليوم بصاروخ موجه نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏المطلة، وحققوا إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس نقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة، وحققت فيه إصابات مباشرة.

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