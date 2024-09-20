المقاومة اللبنانية تستهدف تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع “المطلة”

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم جنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية محققة فيه إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا صباح اليوم بصاروخ موجه نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة، وحققوا إصابة مباشرة”.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس نقطة تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة، وحققت فيه إصابات مباشرة.
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