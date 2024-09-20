SCS-NET
الشريط الإخباري

الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متفرقة في الساحل والجزيرة

2024-09-20

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 2 درجة مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر عشوائية المكان والكمية في أماكن متفرقة، وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية والجزيرة.

ويستمر الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة وفرصة لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 60 كيلو متراً في الساعة مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً في أماكن متفرقة من البلاد، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الجنوبية والوسطى، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

 الجمعةالسبتالأحد
دمشق31 / 1731 / 1630 / 15
القنيطرة26 / 1525 / 1424 / 13
درعا29 / 1728 / 1627 / 15
السويداء27 / 1526 / 1524 / 14
حمص29 / 1728 / 1626 / 15
حماة31 / 1830 / 1828 / 17
الحسكة31 / 2030 / 2029 / 20
اللاذقية29 / 2328 / 2226 / 21
طرطوس31 / 2430 / 2328 / 22
حلب29 / 1830 / 1929 / 18
إدلب29 / 1727 / 1727 / 17
دير الزور33 / 2232 / 2130 / 20
الرقة32  / 2131 / 2030 / 19

انظر ايضاً

الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم

دمشق-سانا تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل بسيط وتدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved