الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متفرقة في الساحل والجزيرة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 2 درجة مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر عشوائية المكان والكمية في أماكن متفرقة، وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية والجزيرة.

ويستمر الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة وفرصة لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 60 كيلو متراً في الساعة مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً في أماكن متفرقة من البلاد، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الجنوبية والوسطى، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: