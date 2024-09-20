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تسعة شهداء جراء قصف طيران الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة

2024-09-19

القدس المحتلة-سانا

استشهد 9 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون مساء اليوم من جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق في شمال قطاع غزة ووسطه.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 9 فلسطينيين على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال من جراء قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الدرج وسط مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع وشقة سكنية في مخيم النصيرات وسطه.

واستشهد 11 فلسطينياً، وأصيب آخرون اليوم  من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 41,272 أغلبيتهم أطفال ونساء، و95,551 جريحاً، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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