برشلونة يخسر أمام مضيفه موناكو في دوري أبطال أوروبا

عواصم-سانا

خسر فريق برشلونة الإسباني أمام مضيفه موناكو الفرنسي بهدف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في افتتاح مباريات الفريقين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة في بداية اللقاء بطرد لاعبه إريك غارسيا في الدقيقة العاشرة بعد مخالفة أمام منطقة جزاء فريقه، استوجبت حصوله على البطاقة الحمراء.

واستغل أصحاب الأرض التفوق العددي ليفتتحوا التسجيل في الدقيقة 16 عبر اللاعب ماغنيس أكليوش، لكن نجم برشلونة لامين يامال أدرك التعادل في الدقيقة 28، وفي الدقيقة 71 تمكن البديل جورج إلينيخينا من تسجيل هدف الفوز لموناكو.

واكتفى أرسنال الإنكليزي بنقطة واحدة في بداية مشواره بالمسابقة بتعادله مع مضيفه أتالانتا بطل الدوري الأوروبي من دون أهداف.

وقلب أتلتيكو مدريد الإسباني تأخره أمام ضيفه لايبزيغ الألماني بهدف إلى الفوز بهدفين.

وافتتح لايبزيغ التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة عبر سيسكو، وأدرك أنطوان غريزمان التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 28، بينما سجل هدف الفوز خوسي خيمينيز في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

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