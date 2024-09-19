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الجيش الجزائري يقضي على إرهابيين اثنين شرق البلاد

2024-09-19

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن القضاء على إرهابيين اثنين في ولاية تبسة شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن “مفرزة للجيش الوطني الشعبي في إقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة، تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين وضبط كمية من الأسلحة والذخائر”، مؤكدة يقظة وعزم وحدات الجيش على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني حتى القضاء النهائي عليهم.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت في الثاني عشر من الشهر الجاري اعتقال أربعة إرهابيين في ولاية تمنراست جنوب العاصمة الجزائر.

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انظر ايضاً

الجيش الجزائري يوقف أربعة إرهابيين في ولاية تمنراست

الجزائر-سانا أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم اعتقال أربعة إرهابيين في ولاية تمنراست جنوب العاصمة الجزائر.

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