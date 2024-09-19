توقيف أصحاب منصات إلكترونية لنشرهم فيديوهات تسيء إلى قيم وأخلاق المجتمع

دمشق-سانا

أوقف فرع مكافحة جـرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي عدداً من أصحاب المنصات الإلكترونية والعاملين لديهم لنشرهم فيديوهات تسيء إلى قيم وأخلاق المجتمع السوري.

وقالت وزارة الداخلية في صفحتها على منصة “فيسبوك”: “في إطار متابعة المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلالها نشر محتوى مسيء إلى الأخلاق والآداب العامة، ومن خلال المتابعة والرصد تم التوصل إلى أصحاب عدد من هذه المنصات”.

وأضافت الوزارة: “تم إلقاء القبض عليهم بعد أخذ موافقة المحامي العام الأول بدمشق، إضافة إلى خمسة أشخاص يعملون لديهم، ويشاركون بإنشاء المحتوى المرئي على هذه المنصات، وتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً”.

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