إطلاق كرنفال “لمتنا حلوة” ضمن حملة “متصلون بسلام” في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بمشاركة العديد من الجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة أطلقت جمعية صنّاع السلام التنموية كرنفال “لمتنا حلوة” ضمن حملة “متصلون بسلام” التي تقيمها للعام الثامن على التوالي بهدف نشر السلام في المجتمع السوري وتوفير مساحات آمنة للشباب للتواصل وتبادل المعارف والخبرات.

ويتضمن الكرنفال، الذي يستضيفه مقر الجمعية في مدينة اللاذقية على مدار أربعة أيام، معرضاً للمنتجات اليدوية ومساحة خاصة لأنشطة الأطفال ونادياً سينمائياً وبوفيهاً ومحطات ترفيهية وجلسات للتعارف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد طريفي في تصريح لمراسلة سانا أن الفعالية تهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي ودعم المشروعات الصغيرة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة المجتمعية والطبية، لافتاً إلى أن ما يميز الفعالية هو تخصيص مساحة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى المتطوعين الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنجاز كل التحضيرات وإنجاح الفعالية بكل أقسامها، بما في ذلك معرض المنتجات من إكسسوارات وحقائب ومستحضرات التجميل والكروشيه والمشغولات اليدوية والمنظفات والعطورات وغيرها.

وتحدثت المهندسة لين دريباتي، رئيسة جمعية “أنتِ” لتنمية المرأة الريفية عن المشاركة في الكرنفال من خلال عرض منتجات السيدات الريفيات، مشيرة إلى الفرصة التي تتيحها مثل هذه الملتقيات للتعريف بالمشروعات الريفية وتوسيع نطاق التسويق المحلي وتبادل المعارف والخبرات، وسط أجواء اجتماعية تسودها الألفة والمحبة والتعاون.

من جانبها، أوضحت براءة دغمان خريجة دراسات عليا في تصميم ومراقبة الأدوية ومتطوعة منذ عام 2020 وعضو في فريق الكريات البيضاء الطبي التابع للجمعية، أن الفقرة الطبية إضافة نوعية لحملة العام الحالي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتصحيح المعلومات الطبية الخاطئة التي يتداولها الناس وشرحها بطريقة مبسطة وسهلة الفهم للجميع.

ويحرص كل من إياد خونده ويوسف العلي من جمعية رعاية المكفوفين على المشاركة في شتى المبادرات والفعاليات الأهلية المحلية لعرض وترويج منتجاتهما من مشغولات الخيزران والعطورات والتواصل المباشر مع الجمهور، فيما بيّن الجريح صالح نداف أنه أطلق مشروعه الخاص للمنظفات منذ فترة قصيرة ليكون عوناً له في تحمل مشقة الحياة والظروف الصعبة.

رشا رسلان

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