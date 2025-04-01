الجو غداً معتدل وفرصة لهطل أمطار في مناطق عدة

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل بسيط وتدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 2 درجة مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات عشوائية من المطر يكون بعضها مرفقاً بعواصف رعدية في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والوسطى والجزيرة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية أما ليلاً فيكون الجو مائلاً للبرودة وخاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة وخاصة على الأجزاء الغربية من البلاد.

وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65كم /سا وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…