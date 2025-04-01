الصحة اللبنانية: 37 شهيداً ونحو ثلاثة آلاف جريح حصيلة العدوان السيبراني الإسرائيلي على لبنان خلال اليومين الماضيين

بيروت-سانا

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض أن حصيلة ضحايا العدوان السيبراني الذي شنه العدو الإسرائيلي على لبنان خلال اليومين الماضيين ارتفعت إلى 37 شهيداً ونحو 3 آلاف جريح.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الأبيض قوله في مؤتمر صحفي اليوم: إن “عدد الشهداء بالنسبة ليوم الـ 17 من أيلول لا يزال 12، أما عدد الجرحى فهو 2323 بعد التدقيق”، موضحاً أن “آخر حصيلة في وزارة الصحة لما حصل في الـ 18 من أيلول هي 25 شهيداً و608 جرحى”.

وأشار الأبيض إلى أن جميع من في القطاع الصحي شارك في اليومين الماضيين في تقديم المساعدة، جراء انفجار أجهزة الاتصالات، إثر العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية.

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