يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوتي” شواظ” وبقذيفتي “الياسين 105″ والتاندوم” 3 ناقلات جند للعدو الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– استشهاد 11 فلسطينيياً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية : 4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة.

– استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال على قطاع غزة