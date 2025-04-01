القوات الروسية تحرر بلدة غيورغييفكا في دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تحرير القوات الروسية بلدة غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتقدمها على عدد من المحاور الميدانية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن “الطيران التكتيكي العملياتي والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية الخاصة لمديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لقوات نظام كييف والمرافق الحيوية للبنية التحتية للمطارات الأوكرانية”، مبينة أنه تم استهداف حشود من القوى البشرية والمعدات العسكرية في 142 منطقة وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.

وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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