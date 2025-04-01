شهرياري: الأمن العالمي لن يتحقق إلا من خلال التعاون والوقوف بوجه أصحاب الأطماع والهيمنة

طهران-سانا

أكد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الدكتور حميد شهرياري أن الأمن العالمي وأمن المنطقة وتحقيق النمو والاستقرار لن يتحقق إلا من خلال التعاون بين الدول، والوقوف بوجه أصحاب الأطماع والهيمنة على مقدرات الدول الأخرى.

وقال شهرياري في كلمة اليوم خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي الـ 38 للوحدة الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة سورية: إنه “من خلال التعاون بين الدول الإسلامية يمكن الحد من جرائم الكيان الإسرائيلي الغاصب المتواصلة في غزة والضفة الغربية وأخيراً في لبنان، ووضع نهاية لهذا السلوك الإجرامي الذي يمارسه”.

ولفت إلى أن المؤتمر الدولي الثامن والثلاثين للوحدة الإسلامية يحمل عنوان “التعاون الإسلامي من أجل بلورة القيم المشتركة حول القضية الفلسطينية”، ويأتي في سياق الخطة الإستراتيجية للتقريب بين الدول الإسلامية وتعميق النهج الحواري بينها، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي الذي يتم التركيز عليه هو الوصول إلى تحقيق الوحدة والتكامل بينها.

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