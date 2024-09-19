الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

القدس المحتلة-سانا

جددت الرئاسة الفلسطينية إدانتها الشديدة واستنكارها للعدوان الإسرائيلي على لبنان عبر تفجير أجهزة لاسلكية.

وحذّرت الرئاسة في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية من مغبة هذا التصعيد الخطير الذي ينتهك السيادة اللبنانية ويهدد الأمن والسلم الدوليين، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للحيلولة دون تفجر الأوضاع في المنطقة.

وأكدت الرئاسة وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب لبنان حكومة وشعباً، فيما يتعرض لها من إرهاب مقدمة أحر التعازي لأهالي الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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