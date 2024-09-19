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إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة كيان الاحتلال الإسرائيلي على اعتداءاته السيبرانية بحق لبنان

2024-09-18

طهران-سانا

أعلن سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن بلاده ستتابع بشكل جدي الهجوم السيبراني الإسرائيلي الذي طال سفيرها لدى لبنان.

وطالب إيرواني في كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الطارئة للجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة الإجراءات الإرهابية والجرائم المروعة التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني.

كما طالب بِوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإحقاق حق الفلسطينيين الذي لا يمكن إنكاره في تقرير المصير وعضويتهم الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال إيرواني: “إنه بناء على المناقشات العامة التي أثيرت في الاجتماعات السابقة وكذلك الموافقة على ثلاثة قرارات بشأن القضية الفلسطينية في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة في العام الماضي أعلن المجتمع الدولي التزامه بتلبية الاحتياجات الإنسانية

الملحة في فلسطين إلا أنه منذ ذلك الحين لم يطرأ أي تغيير إيجابي في سياسات الفصل العنصري وأفعال كيان الاحتلال وليس أمام الفلسطينيين خيار سوى مقاومة الهجمات الواسعة والمدمرة التي تشنها قوات الاحتلال والمستوطنون المسلحون ضد أرضهم وشعبهم بما في ذلك نساؤهم وأطفالهم”.

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