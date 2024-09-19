في كازاخستان… أربعة فرق سورية تشارك في النهائي العالمي للمسابقة البرمجية لطلاب الجامعات

استانا-سانا

تشارك سورية في منافسات النهائي العالمي الـ 48 للمسابقة البرمجية لطلاب الجامعات لعام 2024 التي تستضيفها عاصمة كازاخستان “أستانا” خلال الفترة ما بين 15 و20 أيلول الجاري إلى جانب جامعات عربية ودولية.

وأوضح الدكتور غيث ورقوزق نائب رئيس جامعة دمشق للبحث العلمي والدراسات العليا في تصريح لـ سانا أن سورية تشارك بـ 4 فرق من جامعتي دمشق وتشرين والجامعة الافتراضية السورية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا من أصل 15 فريقاً تأهلوا عن المنطقة العربية وشمال إفريقيا للمسابقة العالمية.

ولفت ورقوزق إلى أن جامعة دمشق أصبحت من المشاركين الدائمين في هذه المسابقة العالمية، ما يؤكد تميز طلابها في المجال البرمجي، موضحاً أن هذه المسابقة هي الأهم على مستوى العالم وتضم نخبة الجامعات العالمية وتجمع طلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجال البرمجة وحل المسائل المعقدة، متمنياً التوفيق لجميع الفرق السورية المشاركة.

ويشارك في المسابقة 142 فريقاً تمثل 3 آلاف جامعة من 111 دولة، هي الأفضل من الفرق المتنافسة في التصفيات حول العالم، وسيتنافس المشاركون الذين اجتازوا عملية اختيار متعددة المستويات “محلي ووطني وإقليمي” على لقب أفضل حل للمشكلات الخوارزمية في اختبار يمتد لـ 5 ساعات لحل مجموعة من المسائل، بهدف إيجاد حل برمجي مكتوب قابل للتنفيذ بإحدى لغات البرمجة المعتمدة في المسابقة.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen