المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في مواقع مختلفة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وحققت إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات لها: “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة استهدفت المقاومة مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافيه زيف بصلية من ‏الصواريخ كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة ولا سيما في بلدتي مجدل سلم وبليدا”.

واستهدفت مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ومقر سرية تابعاً للواء حرمون 810 في موقع حبوشيت بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا ‏وحققت إصابات مباشرة.

كما تم استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

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