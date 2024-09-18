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الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يدعو إلى فتح تحقيق دولي في العدوان الإسرائيلي على لبنان

2024-09-18

جنيف-سانا

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في العدوان السيبراني الإسرائيلي الذي استهدف أجهزة اتصالات لاسلكية في مناطق لبنانية عدة.

وقال المرصد في بيان له اليوم: “ما قامت به “إسرائيل” يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدّولي الإنساني الذي يحظر الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين وممتلكاتهم وعائلاتهم الأمر الذي أدى إلى حدوث إصابات عديدة وقاسية في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال”.

وشدد المرصد على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بشكل فوري ومنع التصعيد في المنطقة داعياً إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الاعتداءات.

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