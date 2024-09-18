ولي العهد السعودي يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

الرياض-سانا

أدان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن ابن سلمان قوله خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي: “نجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة” مؤكداً أن القضية الفلسطينية تتصدر اهتمام السعودية.

وأضاف ابن سلمان أن السعودية “لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، مؤكداً أن “المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك”.

وتوجه ولي العهد السعودي بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية داعياً باقي الدول إلى القيام بخطوات مماثلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen