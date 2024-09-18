بمشاركة 60 شركة… افتتاح المعرض العربي للبناء “أرابيكس” بحلب

حلب-سانا

افتتحت اليوم فعاليات المعرض العربي للبناء أرابيكس في دورته الثانية الذي يقام بالتعاون بين محافظة حلب وشركة ثقة للمعارض والمؤتمرات في فندق شيراتون حلب بمشاركة 60 شركة متخصصة بمجالات البناء والإعمار والطاقة البديلة من مختلف المحافظات السورية ويضم مستلزمات ومواد البناء والعزل والأدوات الصحية والكهربائية والعدد الصناعية والأجهزة الالكترونية والإطفاء.

وبين عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس ماجد الطويل في تصريح للصحفيين أهمية إقامة معارض البناء بحلب ودورها في تنشيط الحركة العمرانية وسوق العمل وإعادة البناء وتفعيل دوران العجلة الاقتصادية منوهاً بما يحتويه من منتجات تتعلق بمستلزمات البناء والطاقة البديلة والمعدات الهندسية.

بدوره أوضح مدير شركة ثقة للمعارض والمؤتمرات وسيم ناشد أن المعرض يهدف لتقديم الجديد من المنتجات المحلية التي تدخل في عملية إعادة الإعمار إضافة إلى تلبية حاجة السوق من مستلزمات البنى التحتية لافتاً إلى أن فعاليات المعرض تستمر ثلاثة أيام وتتزامن مع إقامة محاضرات بالتعاون مع نقابة المهندسين بحلب لتعريف طلبة الجامعة والخريجين الجدد بمتطلبات سوق العمل.

وتحدث عمر كربوج عن مشاركته بالمعرض بأنواع الألواح الحجرية الطبيعية التي تستخدم للديكور الداخلي والخارجي لمشاريع البناء بأسعار مقبولة فيما قال حسن الشيخ حسين إنه يشارك بالمواد الخاصة بالبناء والعزل الحجري والحراري والمائي والتي تمتاز بمواصفات عالمية لتحسين منتج البيتون وزيادة كثافته وحماية حديد التسليح من الأكسدة.

وبين أحمد العضيمي أنه يعرض منتجاته المختصة بفلاتر المسابح والإكسسوارات الخاصة بأحواض السباحة والإنارة المائية الكتيمة والمعقمات والتي يمكن استخدامها في مشاريع إعادة البناء وبنوعية جيدة وقال رسول حوارة إنه يقدم منتجات متنوعة من العدد الصناعية والاكسسوارات التي تحتاجها مختلف الحرف المتعلقة بأعمال البناء كالنجارة والحدادة والتمديدات الصحية والكهربائية وكل ما تحتاجه سوق العمل المحلية وبأسعار منافسة.

وتحدث المهندس محمد الشافي عن مشاركته بمنتجات رافع الجهد الكهربائي الانفرتر بمختلف أنواعه الزراعي والصناعي والمخصص لتشغيل المصاعد والمعامل وضخ المياه من الآبار وكل ما من شأنه تلبية حاجة مشاريع البناء والإعمار .

قصي رزوق

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