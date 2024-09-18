المقاومة العراقية تستهدف موقعاً للعدو الإسرائيلي في حيفا بواسطة الطيران المسير

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهدافها موقعاً للعدو الإسرائيلي في ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وذكرت المقاومة في بيان: أنه استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مقاتلونا مساء أمس الثلاثاء هدفاً في حيفا بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

واكدت المقاومة العراقية في بيانها استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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