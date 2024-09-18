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المقاومة اللبنانية تستهدف مقر قيادة “كتيبة السهل” للعدو الإسرائيلي في ثكنة “بيت هلل” بصلية من صواريخ الكاتيوشا

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