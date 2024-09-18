SCS-NET
عــاجــل الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قراراً فلسطينياً يطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة

فرصة لهطولات مطرية عشوائية على المنطقة الساحلية غداً

2024-09-18

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية عشوائية في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والوسطى والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة وخاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة وخاصة على الأجزاء الغربية من البلاد، وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60/كم/سا وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية، وتثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق20/31
المنطقة الجنوبية16/29
المرتفعات الجبلية24/ 14
المنطقة الوسطى30 /20
المنطقة الساحلية29 /23
المنطقة الشمالية32 /21
منطقة الجزيرة22/34
المنطقة الشرقية23/35
منطقة البادية20/33

انظر ايضاً

طقس الغد… أجواء صيفية معتدلة وفرصة لهطل زخات عشوائية على المنطقة الساحلية

دمشق-سانا تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved