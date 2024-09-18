فرصة لهطولات مطرية عشوائية على المنطقة الساحلية غداً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية عشوائية في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والوسطى والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة وخاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة وخاصة على الأجزاء الغربية من البلاد، وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60/كم/سا وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية، وتثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…