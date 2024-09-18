وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة أكثر من 100 في حصيلة أولية للتفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية: ما يسمى الصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطية يعمل تحت غطاء الديمقراطية الكاذب على تقويض سلطات الدول والتدخل في شؤونها
2024-09-18
سورية تدين حادثة طعن رئيس دولة جزر القمر وتؤكد رفضها كل أشكال العنف والتطرف
2024-09-17
لافروف وعبد العاطي: أهمية استمرار التعاون بين روسيا والدول العربية لإنهاء الأزمة في سورية بما يحفظ وحدتها وسيادتها
2024-09-16
تونس تدين العدوان الإسرائيلي على سورية وتحذر من التداعيات الخطيرة لتمادي الكيان الصهيوني بخرق المواثيق الدولية
2024-09-15
بمشاركة سانا.. مواصلة أعمال القمة الإعلامية لمجموعة بريكس في موسكو
2024-09-15
خبيران روسيان يدينان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية والتواجد غير الشرعي للقوات الأمريكية
2024-09-15
سفير سورية لدى الهند يعزي بوفاة زعيم الحزب الشيوعي الهندي الماركسي
2024-09-14
محليات
فرصة لهطولات مطرية عشوائية على المنطقة الساحلية غداً
2024-09-18
المواصلات الطرقية: المباشرة بصيانة الحواجز المعدنية على طريق مطار دمشق الدولي
2024-09-18
افتتاح مخبز التبني بطاقة إنتاج 5 أطنان بريف دير الزور الغربي
2024-09-18
مجلس الشعب يستأنف أعمال ورشة العمل.. أهمية التركيز على بناء الإنسان ومتابعة نتائج وآثار تطبيق القوانين
2024-09-18
جلسة لتحكيم المشروعات الريادية في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بحمص
2024-09-18
4 هزات أرضية خفيفة ومتوسطة الشدة في اللاذقية وتركيا خلال الـ24 ساعة الماضية
2024-09-18
الحرارة إلى ارتفاع والجو صيفي معتدل
2024-09-18
رياضة
منافسات قوية وخامات جديدة ببطولة اللاذقية بالكاراتيه
2024-09-18
ريال مدريد يفوزعلى شتوتغارت في بطولة دوري أبطال أوروبا
2024-09-17
إنجي عزام… موهبة فارقة في الكاراتيه ينتظرها مستقبل واعد بالإنجازات
2024-09-17
فريق جامعة دمشق لكرة القدم يتوج بلقب بطولة السوبر الجامعية المركزية
2024-09-16
نيو كاسل يفوز على مضيفه ولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي
2024-09-15
برشلونة يفوز على جيرونا في الدوري الإسباني
2024-09-15
برونزيتان لسورية في البطولة العربية لألعاب القوى
2024-09-15
اقتصاد
86 ألف طن… مجمل إنتاج الخضار الصيفية المسوقة في الحسكة
2024-09-18
استقرار أسعار الذهب
2024-09-18
تراجع أسعار النفط عالمياً
2024-09-18
اللجنة الزراعية الفرعية بالرقة تناقش خطة الموسم المقبل
2024-09-17
الاتحاد الأوروبي يزيد وارداته من الغاز الروسي المسال
2024-09-17
بدء التخزين التجريبي للحبوب في صومعة مرفأ طرطوس
2024-09-16
حقل أمات أشجار المحلب بريف دمشق ينتج 72 كيلوغراماً من البذار
2024-09-16
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الشعب يستأنف أعمال ورشة العمل.. أهمية التركيز على بناء الإنسان ومتابعة نتائج وآثار تطبيق القوانين
وزارة الخارجية تعلن أسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك في مسابقة تعيين 25 دبلوماسياً
الخارجية: ما يسمى الصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطية يعمل تحت غطاء الديمقراطية الكاذب على تقويض سلطات الدول والتدخل في شؤونها
الصحة اللبنانية: نحو 3000 جريح حصيلة العدوان السيبراني الإسرائيلي على لبنان
الحرارة إلى ارتفاع والجو صيفي معتدل
سورية تدين بشدة العدوان الإرهابي الذي ارتكبته (إسرائيل) بحق المدنيين في لبنان
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة أكثر من 100 في حصيلة أولية للتفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية
2024-09-18
2024-09-18
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