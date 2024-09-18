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قيادة الجيش اللبناني تطلب من المواطنين عدم التجمع في الأماكن التي تشهد أحداثاً أمنيةً إفساحاً في المجال لوصول الطواقم الطبية

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قراراً فلسطينياً يطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة

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