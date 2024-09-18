منافسات قوية وخامات جديدة ببطولة اللاذقية بالكاراتيه

اللاذقية-سانا

بعد منافسات قوية اختتمت بطولة اللاذقية بالكاراتيه للفئات العمرية التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة في مدينة الاسد الرياضية.

وتوج بمنافسات القتال الفردي للاناث بفئة تحت 12 سنة هيا ابراهيم بوزن تحت 24 كغ وشام شاهين بوزن تحت 28 كغ وسارة جلعود بوزن تحت 33 كغ وسالي منلا بوزن تحت 38 كغ ومينسا زين الدين بوزن تحت 42 كغ وغنى حمدان بوزن تحت 48 كغ ولامار الشيخ بوزن فوق 48 كغ.

وبفئة تحت 14 سنة اقتصرت المنافسة على ثلاثة أوزان وهي لتحت 42 كغ وتحت 47 كغ وتحت 52 كغ وفاز بها على التوالي غفران مناع ومايا سويد ورهف خرفان اما فئة تحت 16 سنة بأوزان تحت 47 كغ و54 كغ و64 كغ على التوالي ففازت بها مرام الجاسم وساندي قرحيلي ونور احمد.

وبفئة تحت 18 سنة للإناث ظفرت بالمركز الاول بأوزان تحت 48 كغ وتحت 53 كغ وتحت 59 كغ وفوق 66 كغ شهد سلوم ولونا قرحيلي ونتاليا ابراهيم وغيداء احمد وبفئة فوق 18 سنة اقتصرت المنافسات على وزن 68 كغ وفازت به رؤى السقا.

وفي بطولة الكاتا الفردي للفئات المذكورة فازت سارة جلعود وغزل بيبي والماسه منلا وشهد النجار ورؤى السقا.

اما منافسات الذكور وضمن بطولة القتال الفردي بفئة تحت 12 سنة ففاز بوزن تحت 28 كغ أحمد خدوج وبوزن تحت31 كغ رامي زعرور وبوزن تحت 35 كغ محمد جلعود وبوزن تحت 39 كغ هادي اسعد وبوزن تحت 42 كغ زيد سعيد وبوزن تحت 46 كغ بدر شاهين وبوزن فوق 53 كغ الليث صقر.

وبفئة تحت 14 سنة ذهبت الصدارة لزين العابدين الديوب بوزن تحت 30 كغ وعمر مسطو بوزن تحت 35 كغ ويونس صبيحة بوزن تحت 40 كغ ومجد شحيدة بوزن تحت 45 كغ وأحمد دريوس بوزن تحت 50 كغ وأحمد أبو درعا بوزن تحت 56 كغ وحسن جلعود بوزن فوق 60 كغ.

وظفر بالمركز الأول بفئة تحت 16 سنة محمد قره فايق بوزن تحت 45 كغ وزين حلوم بوزن تحت 52 كغ وأحمد سليمان بوزن تحت57 كغ ومحمد أبو شقير بوزن تحت63 كغ.

ولفئة تحت 18 سنة أحرز المركز الأول بوزن تحت 55 كغ زكريا صوفي وبوزن تحت 61 كغ حيدر حميد وبوزن تحت68 كغ حمزة غصن وبوزن تحت 70 كغ زين العابدين يوسف وبوزن 76 كغ نزار حلوم وبفئة فوق 18 سنة فاز علي السيد بوزن تحت 55 كغ وخضر شقيرة بوزن تحت 60 كغ وجعفر ديب بوزن تحت 68 كغ وطاهربوزن 75 كغ وقسورة قرحيلي بوزن تحت 84 كغ واحمد بركات بوزن فوق 84 كغ.

وفي بطولة الكاتا فردي توج بالمركز الأول على التوالي بالفئات المذكورة زين العابدين فحصة وعبد القادر مكانسي وهاني غزولين وزكريا صوفي وطاهر ابراهيم.

رئيس اللجنة الفنية للعبة باللاذقية عبد المنعم دريوس قال في تصريح لسانا ان البطولة شهدت منافسات قوية وكشفت عن وجود خامات جيدة ستكون ضمن منتخب المحافظة الذي سينافس بقوة كما هي العادة دائماً على أحد المراكز الاولى، ببطولة الجمهورية القادمة.

نبيل علي

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