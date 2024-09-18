تراجع أسعار النفط عالمياً

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم متجهة نحو إنهاء مكاسب استمرت جلستين قبل خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني المقبل تراجعت 45 سنتاً أي 0.6 بالمئة إلى 73.25 دولاراً للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم تشرين الأول المقبل 48 سنتاً أي0.7 بالمئة إلى 70.71 دولاراً للبرميل.

ومن المقرر أن يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول المخزونات في الولايات المتحدة اليوم، فيما قدر محللون أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 500 ألف برميل الأسبوع الماضي.

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