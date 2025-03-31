نيبينزيا: واشنطن وحلفاؤها يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ فيما يخص الاعتراض على إقامة دولة فلسطينية

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ فيما يخص الاعتراض على إقامة دولة فلسطينية وحل الصراع في الشرق الأوسط.

ونقل موقع RT عن نيبينزيا قوله خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن فلسطين لمجلس الأمن الدولي: “إن على المجتمع الدولي أن يعطي واشنطن إشارة قوية بأنها تقف موقفاً خاطئاً، حيث حولت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى رهينة لديها ولدى حلفائها”، معرباً عن أمله بأن يتمكن المجلس من القيام بدوره في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وأوضح نيبينزيا أن اعتماد مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قدمته فلسطين والذي يطالب “إسرائيل” بالامتثال لقرار المحكمة الدولية وسحب قواتها من الأراضي المحتلة سيكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ومن المفترض أن تقوم “إسرائيل” بتنفيذ ما قررته محكمة المنظمة العالمية، مشدداً على أن “إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني منذ سنوات عديدة، وبالتالي لا بد من إنهاء هذا الوضع”.

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