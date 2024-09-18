18 أيلول 1961- مقتل الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد إثر سقوط مروحيته

دمشق-سانا
1180- فيليب أوغست يصبح ملكا على فرنسا.
1502- كريستوفر كولومبوس يصل إلى كوستاريكا، وذلك خلال رحلته الاستكشافية الرابعة والأخيرة.
1851 – الإصدار الأول لجريدة نيويورك تايم.
1906 – إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونغ كونغ يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة.
1961- مقتل الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد، إثر سقوط مروحيته.
1998- تأسيس منظمة آيكان غير الربحية، والتي تعنى بشؤون الإنترنت.
2014- الإسكتلنديون يرفضون الانفصال عن إنكلترا في استفتاء خاص.
من مواليد هذا اليوم:
1765 – البابا غريغوري السادس عشر، بابا الكنيسة الرومانية الكالوثيكية.
1907 – إدوين ماكميلان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.
1939- جورج سامبايو، ملك البرتغال.
من وفيات هذا اليوم:
1180- الملك لويس السابع، ملك فرنسا.
1961 – داغ همرشولد، أمين عام الأمم المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1961.
1967 – جون كوكروفت، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.
أعياد ومناسبات:
عيد الاستقلال في تشيلي.