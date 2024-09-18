18 أيلول 1961- مقتل الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد إثر سقوط مروحيته

دمشق-سانا

1180- فيليب أوغست يصبح ملكا على فرنسا.

1502- كريستوفر كولومبوس يصل إلى كوستاريكا، وذلك خلال رحلته الاستكشافية الرابعة والأخيرة.

1851 – الإصدار الأول لجريدة نيويورك تايم.

1906 – إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونغ كونغ يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة.

1961- مقتل الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد، إثر سقوط مروحيته.

1998- تأسيس منظمة آيكان غير الربحية، والتي تعنى بشؤون الإنترنت.

2014- الإسكتلنديون يرفضون الانفصال عن إنكلترا في استفتاء خاص.

من مواليد هذا اليوم:

1765 – البابا غريغوري السادس عشر، بابا الكنيسة الرومانية الكالوثيكية.

1907 – إدوين ماكميلان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.

1939- جورج سامبايو، ملك البرتغال.

من وفيات هذا اليوم:

1180- الملك لويس السابع، ملك فرنسا.

1961 – داغ همرشولد، أمين عام الأمم المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1961.

1967 – جون كوكروفت، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.

أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في تشيلي.