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الدفاعات الروسية تسقط 54 مسيرة أوكرانية جنوب غرب البلاد

2024-09-18

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 54 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غرب البلاد.

ونقل موقع RT عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “أسقطت الدفاعات الروسية 27 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، و16 فوق مقاطعة بريانسك، و7 فوق مقاطعة سمولينسك و3 فوق مقاطعة بيلغورود، و1 فوق مقاطعة أوريول”.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غرب روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

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